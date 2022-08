Psg, L’Equipe: sondaggio per Bernardo Silva del Manchester City (Di domenica 21 agosto 2022) Il futuro di Bernardo Silva potrebbe essere in Francia. Come riporta L’Equipe, il Manchester City avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte del Psg. Malgrado le due proprietà non siano in buonissimi rapporti – per usare un eufemismo – non è da escludere che si riesca a trovare un accordo per il portoghese. Differenti le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, con lo Star on Sunday che racconta di un possibile rinnovo di contratto che il City è in procinto di offrire a Bernardo Silva. Le cifre non sono confermate, ma si vocifera che il centrocampista lusitano possa arrivare a guadagnare oltre un milione di sterline al mese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Il futuro dipotrebbe essere in Francia. Come riporta, ilavrebbe infatti ricevuto una proposta da parte del Psg. Malgrado le due proprietà non siano in buonissimi rapporti – per usare un eufemismo – non è da escludere che si riesca a trovare un accordo per il portoghese. Differenti le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, con lo Star on Sunday che racconta di un possibile rinnovo di contratto che ilè in procinto di offrire a. Le cifre non sono confermate, ma si vocifera che il centrocampista lusitano possa arrivare a guadagnare oltre un milione di sterline al mese. SportFace.

