"Proposta economica non dignitosa": i volontari contro il Jova Beach Party (Di domenica 21 agosto 2022) La Pubblica Assistenza non si occuperà del servizio sanitario nella tappa viareggina del "Jova Beach Party", Bettini (presidente Anpas Toscana): "Proposta economica non dignitosa" Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) La Pubblica Assistenza non si occuperà del servizio sanitario nella tappa viareggina del "", Bettini (presidente Anpas Toscana): "non

pietroraffa : Sognate anche voi una campagna elettorale in cui i partiti siano costretti a indicare la copertura economica per ogni proposta presentata? - Ducacontemanu : RT @pietroraffa: Sognate anche voi una campagna elettorale in cui i partiti siano costretti a indicare la copertura economica per ogni prop… - chiaragasbarri : RT @pietroraffa: Sognate anche voi una campagna elettorale in cui i partiti siano costretti a indicare la copertura economica per ogni prop… - nadiatrentini2 : RT @pietroraffa: Sognate anche voi una campagna elettorale in cui i partiti siano costretti a indicare la copertura economica per ogni prop… - BiancaMeravigl1 : RT @pietroraffa: Sognate anche voi una campagna elettorale in cui i partiti siano costretti a indicare la copertura economica per ogni prop… -