Proclamati i finalisti del?Picentia Short Film

(Di domenica 21 agosto 2022) di Rosa Pia Greco Saranno ventidue i cortometraggiche saranno proiettati durante le tre serate finali del PicentiaFestival, dal 16 al 18 settembre prossimi. Il bando, aperto dal 15 dicembre 2021 al 17 luglio 2022, ha visto la partecipazione totale al concorso di oltre 1200 lavori, provenienti da 65 paesi diversi, distribuiti tra Europa, Asia, Americhe e Oceania. I cortometraggi selezionati per la Animation: “Le Rendez-Vous des Arts” di Walter Rastelli (ITA, 10’); “A dog under bridge” di Tan Rehoo (CHI, 13’); “The Secret of Mr. Nostoc” di Patrice Seiler, Maxime Marion (FRA, 11’). Per la sezione Horror&Thriller isono: “Cloro” di Alessandro Stelmasiov (ITA, 8’); “Bite” di Francesco Massini (ITA, 11’); “Deliver You” di Massimiliano Reina (ITA, 17’). Per la categoria Past&Future: ...