Premier League 2022 2023 | Haaland e Bernardo Silva salvano Guardiola

(Di domenica 21 agosto 2022) Primo passo falso del Manchester City, che nella terza giornata dellanon riesce ad andare oltre un rocambolesco 3-3 sul campo del Newcastle. Bisogna dire, tuttavia, che alla fine il pareggio va anche di lusso ai Campioni d’Inghilterra, che all’inizio della ripresa si sono ritrovati sotto addirittura di due gol. Non riesce dunque l’aggancio all’Arsenal di Arteta, unica squadra ancora a punteggio pieno. Sembra tutto facile per i ragazzi di, che dopo cinque minuti del primo tempo vanno in vantaggio con Gundogan. Tra il 28? ed il 39?, tuttavia, arriva la rabbiosa reazione dei padroni di casa. Questi prima pescano l’aggancio con Almiron e poi trovano addirittura il clamoroso sorpasso grazie al bel sinistro sotto la traversa di Wilson. Decisivo il contributo di uno ...

SpursOfficial : Premier League 22/23 // Episode two ?? - MassMarianella : X il Manchester Utd e la Premier League è uno straordinario acquisto, ma Casemiro ai Red Devils interrompe la stori… - KeryNews : Bendita Premier League. - sportface2016 : #PremierLeague | #Haaland e Bernardo #Silva salvano #Guardiola - Eduardo59433199 : RT @KeryNews: Bendita Premier League. -

LEEDS (Inghilterra) - Si apre con una grande sorpresa la domenica di: nella terza giornata del campionato inglese, il Chelsea crolla 3 - 0 a Elland Road contro il Leeds United e resta inchiodato a quota 4 punti dopo 3 giornate. Giornata da dimenticare ...... a Gundogan risponde Almiron Nella bolgia incandescente del St James's Park si affrontano Newcastle e Manchester City in questa terza giornata di. Dopo una partenza sprint dei padroni ...Il Leeds mostra gli artigli e infila il Chelsea 3-0 : Aaronson, Rodrigo ed Harrison firmano la vittoria 3-0 davanti al loro pubblico allo stadio Elland Road Espulso Koulibaly nel finale. Altra sconf ...Come ricorda Opta, infatti, Big Rom non ha registrato assist in nessuna delle sue ultime 63 partite di Premier League, mentre nelle ultime 18 presenze in Serie A ne conta 9. L'ultimo è arrivato nella ...