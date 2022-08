Pordenone, ragazzino travolto e ucciso su ciclabile da militare Usa (Di domenica 21 agosto 2022) Un ragazzino, di 15 anni, è morto la notte scorsa, travolto da un'automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (Pordenone). L'auto condotta dalla ventenne americana della Base Usaf di Aviano, sopraggiungeva intanto dall'uscita di una rotatoria. Persa aderenza con l'asfalto, ha sbandato e ha colpito, da dietro, l'adolescente sbalzandolo in avanti di una decina di metri. Arresti domiciliariLa donna che era alla guida della sua auto sarà posta agli arresti domiciliari per omicidio stradale. E' quanto ha stabilito la procura di Pordenone sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 agosto 2022) Un, di 15 anni, è morto la notte scorsa,da un'automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (). L'auto condotta dalla ventenne americana della Base Usaf di Aviano, sopraggiungeva intanto dall'uscita di una rotatoria. Persa aderenza con l'asfalto, ha sbandato e ha colpito, da dietro, l'adolescente sbalzandolo in avanti di una decina di metri. Arresti domiciliariLa donna che era alla guida della sua auto sarà posta agli arresti domiciliari per omicidio stradale. E' quanto ha stabilito la procura disulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un ...

