Pordenone, 15enne travolto e ucciso mentre era in bicicletta: la conducente ha perso il controllo dell’auto (Di domenica 21 agosto 2022) Era fermo al lato della strada con la sua bicicletta quando un’auto lo ha investito uccidendolo. È successo la notte scorsa, 20 agosto, a Porcia, in provincia di Pordenone: la vittima è un ragazzo di 15 anni. Alla guida della macchina c’era una cittadina americana che, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo del mezzo. Il 15enne stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme agli amici ed erano tutti insieme quando è arrivata l’auto. Intorno alle 2.30, la donna ha perso il controllo della vettura durante una rotatoria e ha travolto il ragazzo che, in seguito all’impatto, è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, insieme ai soccorsi: un’ambulanza e un elisoccorso. Arrivati sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Era fermo al lato della strada con la suaquando un’auto lo ha investito uccidendolo. È successo la notte scorsa, 20 agosto, a Porcia, in provincia di: la vittima è un ragazzo di 15 anni. Alla guida della macchina c’era una cittadina americana che, secondo quanto ricostruito, haildel mezzo. Ilstava rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme agli amici ed erano tutti insieme quando è arrivata l’auto. Intorno alle 2.30, la donna haildella vettura durante una rotatoria e hail ragazzo che, in seguito all’impatto, è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, insieme ai soccorsi: un’ambulanza e un elisoccorso. Arrivati sul ...

