Politiche, corsa per presentare le liste: si chiude domani alle 20. I grandi partiti ancora fermi (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scattata la corsa al deposito delle liste in vita della tornata elettorale del 25 settembre . Nelle Corti di Appello, fino alle 20 di domani, partiti e movimenti potranno depositare i documenti con... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scattata laal deposito dellein vita della tornata elettorale del 25 settembre . Nelle Corti di Appello, fino20 die movimenti potranno depositare i documenti con...

PoltronaPol : RT @LaStampa: Verso le elezioni, corsa contro il tempo per la presentazione delle liste. Calenda: “Dopo il voto sarà caos”. Renzi, “Mai con… - infoitinterno : Elezioni politiche, si lavora alle liste: a Rovereto il centrodestra potrebbe candidare Vittorio Sgarbi (e Tonina r… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Verso le elezioni, corsa contro il tempo per la presentazione delle liste. Calenda: “Dopo il voto sarà caos”. Renzi, “Mai con… - clagherardini : RT @LaStampa: Verso le elezioni, corsa contro il tempo per la presentazione delle liste. Calenda: “Dopo il voto sarà caos”. Renzi, “Mai con… - LaStampa : Verso le elezioni, corsa contro il tempo per la presentazione delle liste. Calenda: “Dopo il voto sarà caos”. Renzi… -