Poker Inter, la Supercoppa Italiana dopo il Triplete – 21 agosto 2010 – VIDEO

Il 21 agosto 2010 l'Inter solleva al cielo il quarto trofeo dell'anno solare: dopo il Triplete, ecco la Supercoppa Italiana

L'Inter cala il Poker. E nello stesso anno solare, dopo il Triplete firmato da Mourinho, solleva al cielo anche la Supercoppa Italiana. Questa volta con Benitez seduto in panchina. I nerazzurri nell'edizione 2010 del trofeo si impongono per 3-1 contro la Roma. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Riise, pareggio fortunoso di Pandev e quindi doppietta di Eto'o a regalare l'ennesima gioia ai nerazzurri.

