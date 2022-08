Pio | significato e origine del nome

(Di domenica 21 agosto 2022) Pio, che ha unpiuttosto evidente, deriva dal soprane poipersonale latino di età imperiale Pius e Pia, basati sugli omonimi aggettivi, neloriginale di “colui che adempie ai doveri morali e religiosi”, “colui che onora i padri”, poi traslato, in epoca cristiana, come “pio”, “devoto”, lo stesso delEusebio. La sua popolarità si trova già nei primi ambienti cristiani, e in seguito si deve soprattutto alle figure di diversi Papi così chiamati. Cinque, infatti, i pontefici chiamati in questo modo: Pio I, papa della Chiesa cattolica e santo; Pio II, papa della Chiesa cattolica; Pio IX, papa della Chiesa cattolica; Pio X, papa della Chiesa cattolica e santo; Pio XII. Attestato maggiormente nella forma femminile, di recente nei paesi dell’Italia meridionale, ...

casa_casala : @Lepanto07101571 @ValerioMinnella @ANPIRomaPosti @MauroAntonell1 @GettyImages Mi scusi Padre Pio, ma lei non conosc… -

Amalfi Notizie

Si vota qui - il tabellone 1981: Sentimiento nuevo (Battiato/, #11) In Sentimiento nuevo l'... l'uso del dialetto non dovrebbe distoglierci daluniversale. Eppure almeno le prime due ......questi si aggiunge anche 1.3 milione di euro per la riqualificazione funzionale dell'asilo nido... 'Questo contributo, al di là dell'aspetto economico in sé, ha un doppio. Da una parte ... San Pio 21 agosto: frasi per gli auguri di buon onomastico San Pio X fu un papa visionario, sempre illuminato dallo Spirito Santo. «Vi saranno santi fra i bambini!» Leggete cosa ...ACCADDE OGGI – Breve viaggio nel corso dei millenni ilmamilio.it Ferragosto è la festa che spacca l’estate. Una soglia psicologica. Una data che porta con sé significati che si perdono in una ...