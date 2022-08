“Piccoli e grandi interessi sugli incendi, Musumeci ha fallito” (Di domenica 21 agosto 2022) RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO una nota di Silvio Russo, segretario del circolo monrealese del Partito democratico. Non possiamo stare fermi a guardare. Era circa un anno fa quando le terribili immagini degli incendi boschivi che stavano devastando il nostro territorio entravano nelle nostre case. Monreale e il circondario fra le fiamme e ettari di foreste e (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 21 agosto 2022) RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO una nota di Silvio Russo, segretario del circolo monrealese del Partito democratico. Non possiamo stare fermi a guardare. Era circa un anno fa quando le terribili immagini degliboschivi che stavano devastando il nostro territorio entravano nelle nostre case. Monreale e il circondario fra le fiamme e ettari di foreste e (Monrealelive.it)

partedesopra : RT @sarais53: #ricordiamodomani #21agosto 1862-VR n. E. Salgari, uno degli scrittori italiani tra i più famosi e letti a livello intern.le.… - mariatontini1 : RT @percontomio70: “Dio si stanca dei grandi regni ma non dei piccoli fiori” Tagore. Ricamo settecentesco. - giulia78616439 : RT @battistabd: @BoccardoReal @matt7gh @ChanceGardiner Non di tutti solo i nuovi o piccoli vedranno le loro percentuali raddoppiare o tripl… - ChappieLaguida : I semi di garofano rossi, Sono così piccoli e rotondi. Ma hanno il potere, Per girare la terra. I piccoli semi cre… - francobrasile : @PBerizzi @repubblica Tutto merito delle leggi sinistre che permettono a piccoli e grandi delinquenti di farla fran… -

Sarebbe davvero possibile introdurre la settimana lavorativa corta Tra i grandi paesi europei è quello in cui si lavora per più ore (ma nell'Unione Europea si lavora ... In più, gli effetti positivi in termini di salari e produttività sono talmente piccoli da risultare ... Anche quest'estate vince la vacanza in agriturismo ...il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di piccoli comuni: ne conta 1.046, cioè il 18,99% del totale nazionale che oggi sono una vera attrazione turistica per chi vuole uscire dalle grandi ... Tam Tam Tra ipaesi europei è quello in cui si lavora per più ore (ma nell'Unione Europea si lavora ... In più, gli effetti positivi in termini di salari e produttività sono talmenteda risultare ......il Piemonte è la regione che ha il maggior numero dicomuni: ne conta 1.046, cioè il 18,99% del totale nazionale che oggi sono una vera attrazione turistica per chi vuole uscire dalle... A Todi una mostra di piccoli-grandi pittori « ilTamTam.it il giornale online dell'umbria