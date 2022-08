Pianosa | l’ex carcere dell’arcipelago Toscano cerca una nuova stagione con l’associazione degli Amici dell’isola e il recupero dei terreni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) “Aquando arriva la barca è sempre un evento”. Bastano le parole di Alfredo Mitrano, per capire dove stiamo approdando. Pianosino di nascita, figlio di un secondino (così si chiamavano allora) che ha lavorato sull’isola negli anni Cinquanta fino al 1964, è lui il nostro Caronte in questa striscia di terra di dieci chilometri quadrati che ha accolto nel corso dei secoli i romani, i turchi, per poi diventare dal 1856 una colonia penale e poi undi massima sicurezza. Qui sono passati il presidente Sandro Pertini incarcerato dal 1931 al 1935 per motivi politici ma anche Renato Curcio, Michele Greco, Pippo Calò, Nitto Santapaola, Pippo Madonia, Giovanni Brusca e i fratelli Graviano. Fino al 1997 (anno di dismissione del) sull’isola abitavano fino a duemila persone. Oggi, da ottobre a marzo/aprile, a custodire le case ...