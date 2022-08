“Paura e speranza”: Giorgia Soleri celebra le sue cicatrici (Di domenica 21 agosto 2022) Nella vita non c’è cosa più bella di festeggiare i propri successi, traguardi tanto desiderati e finalmente raggiunti. Accade anche nei momenti più difficili quando può arrivare la svolta che attendi con tanta ansia, quella da cui ripartire per tornare in pista più forte di prima. Giorgia Soleri ha voluto celebrare su Instagram il suo fatidico momento, l’intervento per l’endometriosi che ha subito esattamente un anno fa con “Paura e speranza”. Con il dolore ha sempre convissuto e continua a farlo ancora oggi, perché per il suo male non esiste una cura, ma nel suo cuore vibra la consapevolezza che le cicatrici che segnano il suo ventre sono come medaglie al valore della sua personale battaglia. E per questo vanno celebrate. Giorgia ... Leggi su dilei (Di domenica 21 agosto 2022) Nella vita non c’è cosa più bella di festeggiare i propri successi, traguardi tanto desiderati e finalmente raggiunti. Accade anche nei momenti più difficili quando può arrivare la svolta che attendi con tanta ansia, quella da cui ripartire per tornare in pista più forte di prima.ha volutore su Instagram il suo fatidico momento, l’intervento per l’endometriosi che ha subito esattamente un anno fa con “”. Con il dolore ha sempre convissuto e continua a farlo ancora oggi, perché per il suo male non esiste una cura, ma nel suo cuore vibra la consapevolezza che leche segnano il suo ventre sono come medaglie al valore della sua personale battaglia. E per questo vannote....

