Paris FC-Roma stasera in tv: orario e diretta streaming qualificazione Champions League femminile (Di domenica 21 agosto 2022) La Roma femminile è pronta a tornare in campo per il secondo turno di preliminari della UEFA Women's Champions League. Questa sera, domenica 21 agosto a partire dalle ore 19.00, la squadra di Alessandro Spugna affronterà in Francia l'ostico Paris FC. Dopo il successo per 3-1 contro il Glasgow City, le giallorosse vogliono proseguire il loro percorso europeo. La partita non prevede una copertura né televisiva né streaming in Italia. L'unica maniera per guardarla è in pay per view sulla piattaforma Recast. Per assistere al match in diretta, bisognerà effettuare l'iscrizione all'app Recast ricevendo 100 crediti in omaggio, equivalenti a £1. Il costo del match è di £12 (1200 crediti). SportFace.

