Pareggio spettacolo per il big match della giornata tra Atalanta e Milan

(Di domenica 21 agosto 2022) AGI -combattono e dannoal Gewiss Stadium nel bigsecondadi Serie A, impattando sul punteggio finale di 1-1. Segna prima Malinovskyi in quella che rischia di esser stata la sua ultima gara in maglia nerazzurra, pareggia poi Bennacer nella ripresa evitando il ko per i rossoneri. Le squadre di Gasperini e Pioli salgono così entrambe a quota 4 punti in classifica. Grandi ritmi e intensità in avvio di gara, con i rossoneri che si fanno subito vedere con un paio di spunti pericolosi di Leao. Al 23' invece è Messias ad avere una grande occasione sul mancino, indirizzato però di pochissimo a lato. La Dea si spaventa ma non si piega e a ridossomezz'ora colpisce con Malinovskyi, che riceve da Maehle e di mancino buca ...

Di. Stesso passo anche nella ripresa. Tameze si divora un gol a due centimetri dalla porta. Orsolini e Dominguez scaldano le mani di Montipò.