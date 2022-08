Paracanoa, Federico Mancarella si tinge d’oro agli Europei! Argenti per De Paolis e Farias (Di domenica 21 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Paracanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, si sono chiusi oggi, domenica 21 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia ha conquistato tre medaglie, un oro e due Argenti, nelle finali delle specialità paralimpiche del kayak. Nel KL2 200 maschile oro e titolo europeo per Federico Mancarella, che domina in 41.729, battendo l’ucraino Mykola Syniuk, il quale oggi deve accontentarsi dell’argento in 42.224 (+0.495), ed il britannico David Phillipson, al bronzo in 42.698 (+0.969). Si ferma ai piedi del podio l’altro azzurro Christian Volpi, quarto in 43.178 (+1.449). Nel KL1 200 maschile Esteban Farias, al rientro da un lungo infortunio, conquista l’argento in 47.404, a +1.004 dall’oro del magiaro Péter Kiss, il quale fa segnare la miglior ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Gli Europei 2022 di, in programma nel corso degli European Championships 2022, si sono chiusi oggi, domenica 21 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia ha conquistato tre mede, un oro e due, nelle finali delle specialità paralimpiche del kayak. Nel KL2 200 maschile oro e titolo europeo per, che domina in 41.729, battendo l’ucraino Mykola Syniuk, il quale oggi deve accontentarsi dell’argento in 42.224 (+0.495), ed il britannico David Phillipson, al bronzo in 42.698 (+0.969). Si ferma ai piedi del podio l’altro azzurro Christian Volpi, quarto in 43.178 (+1.449). Nel KL1 200 maschile Esteban, al rientro da un lungo infortunio, conquista l’argento in 47.404, a +1.004 dall’oro del magiaro Péter Kiss, il quale fa segnare la miglior ...

Chiaraandy : RT @Baccotvnews: Inizia l'ultima giornata di gare e già tre medaglie per l'Italia???? #Monaco2022 #EuropeanChampionships #Rai2 #RaiSport ??Or… - Baccotvnews : Inizia l'ultima giornata di gare e già tre medaglie per l'Italia???? #Monaco2022 #EuropeanChampionships #Rai2… - Chiaraandy : RT @alessiadaniele8: Buongiorno a tutti, iniziamo alla grande quest'ultimo giorno di gare con l'oro di Federico Mancarella nella paracanoa… - alessiadaniele8 : Buongiorno a tutti, iniziamo alla grande quest'ultimo giorno di gare con l'oro di Federico Mancarella nella paracan… - lattuga99 : Medaglia d'Oro per Federico Mancarella nel KL2 200m maschile di paracanoa agli European Championships di Monaco????… -