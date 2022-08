Papera incredibile di Mendy | follia del portiere del Chelsea contro il Leeds | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 agosto 2022) E’ in corso la giornata di Premier League, in particolar modo sono in campo. La compagine di Tuchel è una candidata ad un ruolo di primo piano, ma la squadra continua a pagare errori errori anche individuali. L’ultimo è stato clamoroso con ilprotagonista in negativo. Nel primo tempo ritmi molto alti e occasioni da una parte e dall’altra. Al 33? la partita si sblocca:delche non rinvia e perde il pallone, Aaronson sigla il gol del vantaggio. Al 37? il raddoppio delcon Rodrigo. La gara delè in salita, ma è stata condizionata dal gravissimo errore di. Forse si sta un po’ esagerando con i portieri e la loro “fiducia” nel giocare il pallone in ogni circostanza. ...