Pagliuca: ‘I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento’ (Di domenica 21 agosto 2022) "Il talento da noi c'è ancora ma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) "Il talento da noi c'èma il problema è che si investe troppo su giocatoriperché...

milansette : Pagliuca: 'I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Pagliuca: 'I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento': Gianluca Pagliuca, storico… - infoitsport : Serie A, Pagliuca sui portieri: “Qui in Italia abbiamo ancora…” - CalcioPillole : L'ex portiere ha parlato del calcio italiano in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. - TUTTOJUVE_COM : Nazionale, problema portieri? Pagliuca osserva: 'Perin chiuso da Szczesny, non vedo un adeguato 'secondo' di Donnar… -