Pagelle Atalanta Milan | le valutazioni del match- VOTI

(Di domenica 21 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti delvalido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.Musso (6,5)Toloi (7)Demiral (7)Djimsiti (6,5)Hateboer (5,5)De Roon (6,5)Koopmeiners (6)Maehle (6,5)Malinovskyi (7)Pasalic (6)Zapata (6)Lookman (6,5)Scalvini (6)Muriel (5,5)Okoli (S.V.)Maignan (6,5)Calabria (6,5)Kalulu (6,5)Tomori (6,5)Theo Hernandez (6)Tonali (6)Bennacer (7)Messias (5,5)Diaz (5,5)Leao (6,5)Rebic (6)De Ketelaere (5,5)Origi (6)Salemaekers (6,5)Giroud (6)Florenzi (6) RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ...

Bennacer salva il Milan a Bergamo: solo 5 sufficienze fra i rossoneri di Pioli. Il migliore in campo Proprio quello che sembra con la valigia in mano... Ecco tutti i voti di Riccardo ...Tanta legna in mezzo al campo quando l'fa valere tutta la sua intensità. Messias 5 : fallisce una palla gol macroscopica nel primo tempo sul risultato di 0 - 0. Combina poco e nulla, serata ...Ottima prestazione dei rossoneri che comandano il gioco a Bergamo, ora testa alla prossima. Maignan 6: sul gol subito non può nulla complice anche una deviazione, per il resto ordinaria amministrazion ...Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Bennacer acciuffa il pari e regala l'ennesima grande prova. Leao luci e ombre, male Rebic e Brahim Diaz ...