Ostia, niente bagnini nella spiaggia libera: la protesta dopo la tragedia (FOTO E VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Si sono radunati tutti davanti alla spiaggia Senape, a Ostia. Un flash mob organizzato dai marinai di salvataggio che, appena finito il loro turno di lavoro, sono arrivati proprio nel punto in cui domenica 16 agosto è morto annegato un uomo. Leggi anche: Ostia, risucchiato dalla corrente rischia di annegare: salvato in extremis Estate senza bagnini Qui per tutta l'estate non c'è stato – e non c'è ancora – il servizio di salvamento. niente bagnini, perché il bando di questo tratto era andato deserto. Nessuna convenienza a partecipare da parte dei privati. E il Comune non ha ritenuto di mettere del personale proprio. Di conseguenza un tratto di circa 800 metri è rimasto scoperto, senza nessuno a presidiarlo. Domenica scorsa la tragedia. Nessuno sa se l'82enne alla ...

