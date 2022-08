Osimhen | «Orgoglioso per tutta la squadra | ma continueremo a lavorare»

(Di domenica 21 agosto 2022) Dopo la grande vittoria al Maradona contro il Monza,ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Bellissima prestazione «Molto contento di questa partita e soprattuto orgogliosa di come laha interpretato questa partita dal primo all’ultimo minuto» Su Kvara «per costruire ancora di più la nostra intesa. È un calciatore che può dare tanto» Eri insoddisfatto al momento del cambio? «Non era per il cambio. Era solo per motivare laanche dopo la mia uscita dal campo» Cosa puoi chiedere a questa stagione «Tutti quanti cercheremo di dare il massimo, ci sono grandi obiettivi e anche grandi sfide che faranno vedere dove può arrivare il Napoli» L'articolo ilNapolista.

