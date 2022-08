Oroscopo giornaliero | 21 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 21 agosto 2022) La luna in Gemelli si connette con Saturno in Acquario alle 3:04 del mattino, infondendoci un senso di scopo e compostezza. Mercurio in Vergine si oppone a Nettuno in Pesci alle 3:40 del mattino, il che può trovarci ad affrontare incomprensioni o ritardi. Fai attenzione alle fibs e alle esagerazioni. Questo potrebbe essere un ottimo