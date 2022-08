Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip | spunta un nome finora inedito | “ha superato i provini” | l’indiscrezione

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 agosto 2022) E’ tutto (quasi) pronto per l’inizio della settima edizione delVip. In queste ore si è interrogato suianche Maurizio Costanzo e, tra una indiscrezione e l’altra, un altro) è saltato fuori. Attrice di The Lady nel cast delVip?Sarah Altobello, secondo iGossip.it, potrebbe entrare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.