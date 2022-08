Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “La mia tattica ha funzionato, sono contentissima” (Di domenica 21 agosto 2022) Ginevra Taddeucci strepitosa agli Europei 2022 di Nuoto di fondo. Nelle acque di Ostia (Italia) l’azzurra classe 1997 ha chiuso la 10 km in seconda posizione (alle spalle della tedesca Leonie Antonia Beck) e ha così conquistato una magnifica medaglia d’argento. “sono contentissima. Non ci potevo credere – ha affermato la nativa di Firenze subito dopo l’arrivo ai microfoni di Rai Sport -. Stavo solo pensando che potessero superarmi tutte, ma alla fine ce l’ho fatta a resistere. Ho cercato di replicare le gare passate come Parigi e i Campionati Italiani provando ad aumentare e a restare davanti, perché sapevo che se fossi rimasta nelle retrovie non sarei poi riuscita a risalire. Direi che questa tattica è andata bene”. Nuoto di fondo, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)strepitosa agli Europei 2022 didi. Nelle acque di Ostia (Italia) l’azzurra classe 1997 ha chiuso la 10 km in seconda posizione (alle spalle della tedesca Leonie Antonia Beck) e ha così conquistato una magnifica medaglia d’argento. “. Non ci potevo credere – ha affermato la nativa di Firenze subito dopo l’arrivo ai microfoni di Rai Sport -. Stavo solo pensando che potessero superarmi tutte, ma alla fine ce l’ho fatta a resistere. Ho cercato di replicare le gare passate come Parigi e i Campionati Italiani provando ad aumentare e a restare davanti, perché sapevo che se fossi rimasta nelle retrovie non sarei poi riuscita a risalire. Direi che questaè andata bene”.di, ...

