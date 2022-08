Nuoto di fondo, Europei Roma 2022: Italia medaglia d’oro nel Team Event (Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia è medaglia d’oro nel Team Event 4×1250 metri agli Europei di Roma 2022. Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza chiudono nel migliore dei modi questa rassegna continentale con un grandissimo successo arrivato dopo un’ultima frazione dalle mille emozioni. Botta e risposta tra Acerenza e Rasovszky, ma è l’azzurro ad averne di più e a chiudere davanti in 59:43.1. Terza la Francia. I RISULTATI DI GIORNATA GLI ItaliaNI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI Parte forte la Spagna con Valdes, che cerca di prendere il largo ma sbaglia la traiettoria dopo l’ultima boa prima del primo cambio consentendo all’azzurra Rachele Bruni di ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) L’nel4×1250 metri aglidi. Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza chiudono nel migliore dei modi questa rassegna continentale con un grandissimo successo arrivato dopo un’ultima frazione dalle mille emozioni. Botta e risposta tra Acerenza e Rasovszky, ma è l’azzurro ad averne di più e a chiudere davanti in 59:43.1. Terza la Francia. I RISULTATI DI GIORNATA GLINI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI Parte forte la Spagna con Valdes, che cerca di prendere il largo ma sbaglia la traiettoria dopo l’ultima boa prima del primo cambio consentendo all’azzurra Rachele Bruni di ...

