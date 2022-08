Nuoto di fondo, Europei 2022: Ginevra Taddeucci ottima seconda nella 10km! Vince la tedesca Leonie Beck (Di domenica 21 agosto 2022) Giornata di sorprese nel Nuoto di fondo agli Europei di scena nelle acque di Ostia. Dopo il successo di Domenico Acerenza nella 10 km maschile, è arrivato anche un piazzamento di prestigio nella gara femminile: ci si aspettava una Giulia Gabbrielleschi o una Rachele Bruni, alla fine è Ginevra Taddeucci a prendersi un argento di prestigio alle spalle della tedesca Leonie Antonia Beck per poco meno di due secondi. Dopo i primi minuti abbastanza tranquilli, con il grippo compatto, è la spagnola Maria De Valdes la prima a provare la sortita per andare in fuga. La Taddeucci decide immediatamente di seguirla assieme alla francese Aurelie Muller, ma poi risale l’olandese Sharon Van Rouwendaal, campionessa del ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Giornata di sorprese neldiaglidi scena nelle acque di Ostia. Dopo il successo di Domenico Acerenza10 km maschile, è arrivato anche un piazzamento di prestigiogara femminile: ci si aspettava una Giulia Gabbrielleschi o una Rachele Bruni, alla fine èa prendersi un argento di prestigio alle spalle dellaAntoniaper poco meno di due secondi. Dopo i primi minuti abbastanza tranquilli, con il grippo compatto, è la spagnola Maria De Valdes la prima a provare la sortita per andare in fuga. Ladecide immediatamente di seguirla assieme alla francese Aurelie Muller, ma poi risale l’olandese Sharon Van Rouwendaal, campionessa del ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - FillerNero : RT @TgLa7: #Europei nuoto: fondo donne; argento #Taddeucci nei 10km ++ Oro per la tedesca Leonie Beck, bronzo per la portoghese Andre' - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: ACQUE AZZURRE! Oro per Domenico Acerenza, argento per Ginevra Taddeuc… -