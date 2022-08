Nuoto di fondo, Domenico Acerenza: “Oggi si sono allineati gli astri! Il merito è di tutti e quattro” (Di domenica 21 agosto 2022) L’uomo del giorno si chiama Domenico Acerenza. Agli Europei di Nuoto di fondo, in corso di svolgimento a Roma, il lucano ha vissuto una “domenica bestiale”. Dopo l’oro della mattinata nella 10 km individuale maschile, che ha fatto seguito all’argento della 5 km di ieri, ecco la griffe decisiva del lucano sulla vittoria dell’Italia nella staffetta mista, col sorpasso decisivo piazzato ai danni dell’ungherese Kristóf Rasovszky, nell’ultimo segmento dell’ultima frazione. Intervistato al termine della prova, il campione d’Europa, originario di Potenza, si è così espresso ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramente Oggi mi si sono allineati un po’ di astri. Abbiamo fatto tutti e quattro una staffetta bellissima: siamo sempre stati davanti. Ce ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) L’uomo del giorno si chiama. Agli Europei didi, in corso di svolgimento a Roma, il lucano ha vissuto una “domenica bestiale”. Dopo l’oro della mattinata nella 10 km individuale maschile, che ha fatto seguito all’argento della 5 km di ieri, ecco la griffe decisiva del lucano sulla vittoria dell’Italia nella staffetta mista, col sorpasso decisivo piazzato ai danni dell’ungherese Kristóf Rasovszky, nell’ultimo segmento dell’ultima frazione. Intervistato al termine della prova, il campione d’Europa, originario di Potenza, si è così espresso ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramentemi siun po’ di astri. Abbiamo fattouna staffetta bellissima: siamo sempre stati davanti. Ce ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - last_1512 : RT @yleniaindenial1: -campione d'europa Gregorio Paltrinieri e vice campione d'Europa Domenico Acerenza nella 5km -campione d'Europa Domeni… - OA_Sport : #NUOTO #FONDO E' un'Italia che cavalca l'onda del successo e chiude in bellezza nella staffetta in acque libere! -