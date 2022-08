Novità dall’Ucraina | c’è il piano per far ripartire il calcio

Leggi su rompipallone

(Di domenica 21 agosto 2022) Il 12 Dicembre 2021 è stata l’ultima volta in cui si è giocata una partita del campionato ucraino. Da quel momento sono passati 8 mesi, in cui i campi danon hanno visto più girare il pallone. Ilperò può, regalando attimi di spensieratezza in un momento di tanta difficoltà per il popolo. Come scrive la Repubblica, ilper riaprire gli stadi prevede dei bunker negli stadi e una contraerea per difendersi dai bombardamenti. Ucraina Shakhtar De Zerbi Proprio in caso di attacco aereo le partite verranno sospese o annullate ed inoltre tutti i match disputati saranno a porte chiuse. La prima partita ad essere disputata sarà quella tra Shakhtar Donetsk contro Metalist 1925 Kharkiv martedì a Kharviv. Sarà proprio la squadra allenata da Roberto De Zerbi ad iniziare una nuova vita ...