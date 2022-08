Notte della Taranta, Elodie e Marco Mengoni tra gli ospiti (Di domenica 21 agosto 2022) Si terrà il prossimo 27 agosto il concertone della Notte della Taranta, a Melpignano in provincia di Lecce, in Puglia. Fervono i preparativi per uno degli eventi più attesi di fine estate, che vede intrecciarsi cultura e tradizione popolare con il panorama artistico contemporaneo. Tra gli ospiti annunciati si aggiungono anche i nomi di Marco Mengoni ed Elodie. Dopo l’annuncio del testimonial del concertone della Notte della Taranta, individuato in Stromae, si allunga la lista degli ospiti che parteciperanno all’evento musicale. Il cantante belga è la perfetta incarnazione di quell’incontro tra tradizione e contemporaneità, visto il suo trascorso e la sua evoluzione ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Si terrà il prossimo 27 agosto il concertone, a Melpignano in provincia di Lecce, in Puglia. Fervono i preparativi per uno degli eventi più attesi di fine estate, che vede intrecciarsi cultura e tradizione popolare con il panorama artistico contemporaneo. Tra gliannunciati si aggiungono anche i nomi died. Dopo l’annuncio del testimonial del concertone, individuato in Stromae, si allunga la lista degliche parteciperanno all’evento musicale. Il cantante belga è la perfetta incarnazione di quell’incontro tra tradizione e contemporaneità, visto il suo trascorso e la sua evoluzione ...

