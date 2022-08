Nemmeno il rimborso per il carburante delle ambulanze, i volontari di Anpas contro il Jova Beach Party (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – Il binomio indissolubile di quest’estate sembra essere il Jova Beach Party e le polemiche. Anzi, ad ogni nuova tappa del concertone sulla spiaggia organizzato da Jovanotti si aggiunge un nuovo motivo di discussione. La questione ambientale La controversia sicuramente più consistente è sicuramente quella dell’impatto ambientale sull’ecosistema litoraneo dei Jova Beach Party. Ovunque andasse, le associazioni di ambientaliste si sono scagliate contro Jovanotti, a loro modo di vedere doppiamente colpevole: innanzitutto perché dei concerti di quelle dimensioni di certo non sono un toccasana per delle aree “fragili” come le spiagge, il secondo per la verniciatura “green” che il cantante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – Il binomio indissolubile di quest’estate sembra essere ile le polemiche. Anzi, ad ogni nuova tappa del concertone sulla spiaggia organizzato danotti si aggiunge un nuovo motivo di discussione. La questione ambientale Laversia sicuramente più consistente è sicuramente quella dell’impatto ambientale sull’ecosistema litoraneo dei. Ovunque andasse, le associazioni di ambientaliste si sono scagliatenotti, a loro modo di vedere doppiamente colpevole: innanzitutto perché dei concerti di quelle dimensioni di certo non sono un toccasana peraree “fragili” come le spiagge, il secondo per la verniciatura “green” che il cantante ...

