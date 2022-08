Napoli straripante nel segno di Kvaratskhelia, il Monza è ancora un cantiere. Fiorentina spuntata a Empoli (Di domenica 21 agosto 2022) E’ un Napoli che funziona a meraviglia: punteggio pieno, ancora un’infornata di gol, la sensazione che quelli lì davanti si divertano tantissimo. E poi, un Kvaratskhelia in queste condizioni, già protagonista del nuovo corso e capace di fare dimenticare Lorenzo Insigne, a cominciare dal gol col tiro a giro, passando per la doppietta con una serpentina irresistibile. Il georgiano è il simbolo degli azzurri che vogliono far meglio dello scorso anno, che hanno smaltito la delusione di non avere lottato fino in fondo per lo scudetto e che si ripropongono come una delle squadre più complete, soprattutto nel reparto offensivo, del nostro campionato. E’ vero, Verona e Monza non sono certo rivali insormontabili, ma la capacità di soffrire pochissimo – unica occasione per i brianzoli il gol irregolare per il fallo di Petagna ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) E’ unche funziona a meraviglia: punteggio pieno,un’infornata di gol, la sensazione che quelli lì davanti si divertano tantissimo. E poi, unin queste condizioni, già protagonista del nuovo corso e capace di fare dimenticare Lorenzo Insigne, a cominciare dal gol col tiro a giro, passando per la doppietta con una serpentina irresistibile. Il georgiano è il simbolo degli azzurri che vogliono far meglio dello scorso anno, che hanno smaltito la delusione di non avere lottato fino in fondo per lo scudetto e che si ripropongono come una delle squadre più complete, soprattutto nel reparto offensivo, del nostro campionato. E’ vero, Verona enon sono certo rivali insormontabili, ma la capacità di soffrire pochissimo – unica occasione per i brianzoli il gol irregolare per il fallo di Petagna ...

