Napoli straripante ed ha ancora margini. Monza poco aggressivo (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli al Maradona supera 4 - 0 il Monza con le reti di Kvaratskhelia (doppietta), Osimhen e Kim. Il punto dallo stadio dal nostro Maurizio ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 21 agosto 2022) Ilal Maradona supera 4 - 0 ilcon le reti di Kvaratskhelia (doppietta), Osimhen e Kim. Il punto dallo stadio dal nostro Maurizio ...

MimmoAnnunziat1 : RT @Torrenapoli1: Sontuoso Kim Solido Rrahmani 2 terzini coi fiocchi oggi Don Stan sui suoi livelli A tratti straripante Anguissa Benino P… - enzodanna4 : Kvara show, Napoli straripante! In panchina i nuovi arrivati, segno che la squadra era già competitiva, a dispetto delle critiche... - rosad24 : RT @dom_dausilio: Nove gol in due partite per questo #Napoli che asfalta anche il #Monza per 4-0. #Kvaratskhelia assolutamente incontenibil… - psnapoli : Il #Napoli travolge il #Monza: la doppietta di #Kvaratskhelia, ed i gol di #Osimhen e #Kim lanciano gli azzurri a p… - NapoliAddict : Napoli straripante nel segno di Kvaratskhelia, il Monza è ancora un cantiere. Fiorentina spuntata a Empoli #Napoli… -