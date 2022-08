Napoli, stende 2 km di cavi per rubare l’energia elettrica: arrestato (Di domenica 21 agosto 2022) Cara energia, ma non per un 35enne serbo residente nel campo nomadi di Scampia, a Napoli. Lui la corrente non la pagava proprio perché la sua abitazione era collegata direttamente alla rete elettrica nazionale. Nessun contatore, nessuna bolletta consegnata dal postino. L’uomo – hanno scoperto i carabinieri della stazione di Calvizzano – aveva spiegato un fascio di cavi di oltre due chilometri per allacciare casa con la rete portante, sulla strada. Non solo fuori dal campo, ma addirittura fuori dal Comune, perché la fonte di energia è collocata nel territorio di Melito di Napoli. Il 35enne è stato così denunciato per furto di energia elettrica, ma durante la verbalizzazione i carabinieri si sono accorti che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dal Tribunale di Avellino. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Cara energia, ma non per un 35enne serbo residente nel campo nomadi di Scampia, a. Lui la corrente non la pagava proprio perché la sua abitazione era collegata direttamente alla retenazionale. Nessun contatore, nessuna bolletta consegnata dal postino. L’uomo – hanno scoperto i carabinieri della stazione di Calvizzano – aveva spiegato un fascio didi oltre due chilometri per allacciare casa con la rete portante, sulla strada. Non solo fuori dal campo, ma addirittura fuori dal Comune, perché la fonte di energia è collocata nel territorio di Melito di. Il 35enne è stato così denunciato per furto di energia, ma durante la verbalizzazione i carabinieri si sono accorti che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dal Tribunale di Avellino. ...

