Napoli-Monza | Spalletti | “Buonissima gara ma non è stato facile | c’era rigore per noi”

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - SkySport : NAPOLI-MONZA 4-0 Risultato finale ? ? #Kvaratskhelia (35’) ? #Osimhen (45+2') ? #Kvaratskhelia (62’) ? #Kim (90+2'… - sscnapoli : ??? La prima partita con la Maglia Azzurra è iniziata e puoi essere parte di essa! Grazie alla nostra partnership co… - baldanza_sergio : #Napoli-Volley Monza 4-0! E il #Var muto ????? #forzanapolisempre - sscalcionapoli1 : Monza, Petagna a Dazn: “Sono un tifoso del Napoli e spero che vincano lo scudetto” -

Andrea Ranocchia è stato costretto a uscire dopo 48' di. La caviglia dell'ex difensore dell'Inter si è impuntata sul terreno del Diego Armando Maradona e il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella. 'Lo portiamo a casa e ...Stravince, convince e diverte. Ilsi è reso protagonista di un'altra prestazione maiuscola, ha travolto ilcon un'altra goleada dopo quella di Verona e si gode meritatamente la vetta della classifica. E se le premesse ...Meret 6: Deve aspettare 38 minuti per vedere un tiro pericoloso dalle sue parti. Poi all'85esimo smanaccia in colpo di testa e nulla più. Di Lorenzo 6.5: Spinge sin da subito con inserimenti pericolos ...Voti e pagelle Napoli-Monza 4-0: Kvaratskhelia, Osimhen e Kim regalano la vittoria agli azzurri. Terribile KO per il Monza.