Napoli Monza LIVE | 3-0 | Kvaratskhelia incontenibile

(Di domenica 21 agosto 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi3-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio: si parte! 3? OCCASIONE- Lozano stoppa di petto e innesca il mancino, palla larga di un soffio! 4?CI PROVA ANCORA- In area Osimhen e Anguissa seminano il panico, ma il pallone finisce in calcio d’angolo 5?PERICOLOSO- Calcio d’angolo battuto, Kim svetta di testa ma sfiora la traversa! 8? OSIMHEN CERCA LA CLASSE- In rovesciata, Osimhen tenta di coordinarsi su un ...

DIRETTA(RISULTATO LIVE 2 - 0): KVARA - OSIMHEN, CHE UNO - DUE! Cresce la pressione offensiva delcon il passare dei minuti ma per sbloccare il risultato contro ilserve una prodezza ...... palla sopra la traversa 4' Inizio offensivo del: Osimhen pesca in area Anguissa che, poco prima del tiro, viene chiuso da Carboni in calcio d'angolo 0' Calcio d'inizio, le ...Navas, intanto, non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Lilla, ufficialmente per «dolori lombari da valutare nelle prossime 48 ore», ma è… Leggi ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 54' - Lozano si libera di Carboni e mette in mezzo da destra un pallone per Osimhen, che di testa non trova la porta.