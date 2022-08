Napoli-Monza | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 21 agosto 2022)si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nelvalido per la seconda giornata di Serie A. Spalletti non rinuncia ai nuovi acquisti e li convoca in vista della gara casalinga. Stroppa schiera dal primo minuto l’ex delAndrea Petagna. Il, forte della convincente vittoria in trasferta contro il Verona nella prima partita del campionato, vuole bissare il risultato in uno stadio straripante per lanciare la sua stagione e continuare a sognare. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma online Dazn a partire dalle ore 18:30. A dirigere ill’arbitro Fournerau della sezione di Roma 1.: le scelte degli allenatori(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, ...