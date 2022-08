Napoli-Monza le pagelle e il tabellino della partita (Di domenica 21 agosto 2022) . Per Spalletti un’altra occasione per ottenere 3 punti e volare in classifica. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Esordio casalingo per il Napoli che al ”Maradona” ospita il neopromosso Monza di Stroppa. Per Spalletti si tratta di un’occasione davvero importante per cercare di mantenere la vetta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 21 agosto 2022) . Per Spalletti un’altra occasione per ottenere 3 punti e volare in classifica. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Esordio casalingo per ilche al ”Maradona” ospita il neopromossodi Stroppa. Per Spalletti si tratta di un’occasione davvero importante per cercare di mantenere la vetta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - sscnapoli : ??? La prima partita con la Maglia Azzurra è iniziata e puoi essere parte di essa! Grazie alla nostra partnership co… - youresogoolden : RT @ArqueroDelAlma: c’era un rosso per il monza e un rigore per il napoli la @SerieA ci ha mandato l’arbitro romano per affossarci, ma pu… - AG10Player : Il georgiano del Napoli bravo ma che livello e’ il Monza? E lo Spezia ieri sera? Quando torneremo ad una Seria A a… -