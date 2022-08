Napoli-Monza | le pagelle di Sportmediaset | Kvaratskhelia vicino alla perfezione

Leggi su napolipiu

(Di domenica 21 agosto 2022), arrivano ledi, il migliore in campo èautore di una doppietta. Il georgiano ha segnato un gol con un tiro a giro favoloso, ma anche la seconda rete è stata veramente spettacolare. Spalletti ha detto chepuò ancora crescere molto, ma già le premesse sono impressionanti, visto che in due giornate ha segnato tre gol e messo a referto anche un assist.: leAnguissa 7: per questa stagione Spalletti gli aveva chiesto uno step up, e lui sembra averlo accontentato. Proprompente nello spezzare le catene biancorosse e ad innescare la corsa di Osimhen in occasione del 2-0. Lozano 5,5: nella prima parte di gara risulta pretenzioso e inconcludente sulle giocate che ...