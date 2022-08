Napoli-Monza: le formazioni ufficiali, ancora Meret tra i pali. Dove vederla in tv e streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Napoli-Monza le formazioni ufficiali, Spalletti non cambia la formazione che ha vinto alla prima giornata con il Verona e tiene i nuovi arrivati Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina. I nuovi acquisti potranno entrare nella ripresa, anche perché si sono allenati molto poco con i compagni, soprattutto Ndombele e Raspadori arrivati solo a metà della scorsa settimana. Spalletti in conferenza stampa ha parlato molto bene del Monza ed ha chiesto una crescita alla sua squadra, tenendo un basso profilo che sa tanto di volersi nascondere in pubblico, ma non nello spogliatoio. Il tecnico con Navas in arrivo, dà ancora fiducia a Meret in porta. Squadra confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo e Lozano, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022)le, Spalletti non cambia la formazione che ha vinto alla prima giornata con il Verona e tiene i nuovi arrivati Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina. I nuovi acquisti potranno entrare nella ripresa, anche perché si sono allenati molto poco con i compagni, soprattutto Ndombele e Raspadori arrivati solo a metà della scorsa settimana. Spalletti in conferenza stampa ha parlato molto bene deled ha chiesto una crescita alla sua squadra, tenendo un basso profilo che sa tanto di volersi nascondere in pubblico, ma non nello spogliatoio. Il tecnico con Navas in arrivo, dàfiducia ain porta. Squadra confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo e Lozano, ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - mirkocalemme : In ogni caso, qui il grande @CiroTroise vi spiega perché e come è stato possibile convocare #Raspadori - tcm24com : Formazioni ufficiali: Napoli-Monza #Napoli #Monza #seriea - NCN_it : #Napoli-#Monza, la panchina azzurra: ci sono #Ndombele, #Raspadori e #Simeone -