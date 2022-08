Napoli-Monza | i convocati di Spalletti | Ci sono Raspadori | Simeone e Ndombele Assenti tre calciatori

Leggi su napolipiu

(Di domenica 21 agosto 2022)ha diramato la lista deiper, presenti i nuovi acquisti:. Ilospita ilnell’esordio stagionale al Maradona:dovrebbe confermare il tridente con il georgiano, Osimhen e Lozano. Ilcerca conferme dopo la vittoria convincente in casa del Verona all’esordio stagionale. Lucianosembra intenzionato a puntare nuovamente sul 4-3-3 e sull’undici che si è imposto per 5-2 sui gialloblù. In porta ancora Meret, in attesa del suo sostituto dal mercato, mentre in difesa la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo bisognerà aspettare per vedere ...