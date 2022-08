Napoli-Monza, gol pazzesco di Kvaratskhelia: tiro a giro meraviglioso (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Il VIDEO del gol pazzesco di Khvicha Kvaratskhelia che sblocca Napoli-Monza. Il georgiano riceve palla sulla sinistra e converge verso il centro, andando poi a calciare col destro a giro che ricorda i gol di Lorenzo Insigne. Subito idolo dei tifosi con due gol in due partite, questa è davvero una perla di rara bellezza. In alto ecco le immagini della rete che vale l’1-0 al Maradona. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ildel goldi Khvichache sblocca. Il georgiano riceve palla sulla sinistra e converge verso il centro, andando poi a calciare col destro ache ricorda i gol di Lorenzo Insigne. Subito idolo dei tifosi con due gol in due partite, questa è davvero una perla di rara bellezza. In alto ecco le immagini della rete che vale l’1-0 al Maradona. SportFace.

