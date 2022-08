Napoli-Monza, Galliani visita il murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli (Di domenica 21 agosto 2022) A poche ore dalla sfida tra Napoli e Monza, Adriano Galliani ha visitato il grande murale dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli a Napoli. L’arrivo del vicepresidente e amministratore delegato del club lombardo è stato accolto dagli applausi delle tante persone presenti, che hanno gradito l’omaggio che l’ex dirigente del Milan ha voluto dedicare alla memoria di Maradona. La partita è in programma questa sera alle ore 18.30. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) A poche ore dalla sfida tra, Adrianohato il grandededicato a Diego Armandonei. L’arrivo del vicepresidente e amministratore delegato del club lombardo è stato accolto dagli applausi delle tante persone presenti, che hanno gradito l’omaggio che l’ex dirigente del Milan ha voluto dedicare alla memoria di. La partita è in programma questa sera alle ore 18.30. SportFace.

