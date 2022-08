Napoli-Monza: Galliani al murales di Maradona – VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) Adriano Galliani ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona visitando il murales ai Quartieri Spagnoli. Sicuramente un bel gesto quello dell’amministratore delegato del Monza, che prima del match Napoli-Monza delle 18.30 ha voluto visitare lo spazio dedicato al fuoriclasse argentino, diventato oramai una sorta di luogo di culto pagano di D10S. Galliani visita il murale di Maradona L’amministratore delegato del Monza ha portato una maglia della società lombarda e l’ha lasciata proprio nei pressi del murales. Sicuramente un gesto importante, che testimonia la grandezza di un personaggio e di un giocatore come Maradona, amato e rispettato anche da grandi dirigenti, calciatori e allenatori. Già nel recente ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Adrianoha voluto omaggiare Diego Armandovisitando ilai Quartieri Spagnoli. Sicuramente un bel gesto quello dell’amministratore delegato del, che prima del matchdelle 18.30 ha voluto visitare lo spazio dedicato al fuoriclasse argentino, diventato oramai una sorta di luogo di culto pagano di D10S.visita il murale diL’amministratore delegato delha portato una maglia della società lombarda e l’ha lasciata proprio nei pressi del. Sicuramente un gesto importante, che testimonia la grandezza di un personaggio e di un giocatore come, amato e rispettato anche da grandi dirigenti, calciatori e allenatori. Già nel recente ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - mirkocalemme : In ogni caso, qui il grande @CiroTroise vi spiega perché e come è stato possibile convocare #Raspadori - sscnapoli : ?? Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto ?? - TolliVincenzo : RT @VincenzoFusco69: ??Porca miseria pensate alla partita state rompendo le paxxe anche sul numero di maglia di #Raspadori, ma che diamine,… - sscalcionapoli1 : SKY – Monza, la probabile formazione contro il Napoli: titolare l’ex azzurro Andrea Petagna -