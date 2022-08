Napoli - Monza, diretta alle 18.30. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli fa il suo esordio stagionale allo stadio Maradona : dopo la vittoria per 5 - 2 contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato, alle 18.30 gli azzurri di Spalletti ospitano la ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Ilfa il suo esordio stagionale allo stadio Maradona : dopo la vittoria per 5 - 2 contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato,18.30 gli azzurri di Sptti ospitano la ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - mirkocalemme : In ogni caso, qui il grande @CiroTroise vi spiega perché e come è stato possibile convocare #Raspadori - SportdelSud : ???? Il 23 agosto 1989, il #Napoli batteva il #Monza nel primo turno di Coppa Italia grazie alla rete di #Giuliani d… - Birobiro72 : RT @monza_news: Il nostro direttore Stefano Peduzzi dalle 18 su #Telenova per commentare #NapoliMonza -