Napoli-Monza: Anguissa chiede il rigore, il tocco di mano sembra evidente – FOTO (Di domenica 21 agosto 2022) Napoli-Monza: Anguissa chiede un calcio di rigore per fallo di mano, ma l’arbitro Fourneau ed il Var non lo concedono. Dalla moviola si vede in maniera evidente come il difensore del Monza fermi il tiro di Anguissa diretto a rete con il portiere Di Gregorio completamente spiazzato. rigore Napoli-Monza: moviola Eppure nonostante l’intervento del Var non è stato concesso il calcio di rigore. Una decisione davvero molto dubbia quella di arbitro e Var, perché dal fermo immagine sembra evidente che Ranocchia abbia colpito il pallone con la mano. Napoli-Monza: Anguissa ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022)un calcio diper fallo di, ma l’arbitro Fourneau ed il Var non lo concedono. Dalla moviola si vede in manieracome il difensore delfermi il tiro didiretto a rete con il portiere Di Gregorio completamente spiazzato.: moviola Eppure nonostante l’intervento del Var non è stato concesso il calcio di. Una decisione davvero molto dubbia quella di arbitro e Var, perché dal fermo immagineche Ranocchia abbia colpito il pallone con la...

