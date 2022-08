Napoli-Monza 4-0, poker azzurro con doppietta Kvaratskhelia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Napoli batte il Monza per 4-0 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2022-2023. A sbloccare il risultato il georgiano Kvaratskhelia al 34? con un gran tiro da lontano: palo interno e gol, 1-0. I padroni di casa raddoppiano prima dell’intervallo con Osimhen, che scatta sul filo del fuorigioco e fa centro con un destro potente: 2-0. Nel secondo tempo Kvaratskhelia dimostra di saperci fare anche con il sinistro. Dribbling secco, rasoterra incrociato e 3-0 al 61?. Il Monza è uno sparring partner e non trova nemmeno il gol della bandiera: la rete realizzata da Petagna al 68? viene annullata dal Var. Il Napoli completa il poker al 92? con un altro nuovo acquisto. Il difensore coreano Kim è puntuale sul corner da sinistra, colpo di testa e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 4-0 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2022-2023. A sbloccare il risultato il georgianoal 34? con un gran tiro da lontano: palo interno e gol, 1-0. I padroni di casa raddoppiano prima dell’intervallo con Osimhen, che scatta sul filo del fuorigioco e fa centro con un destro potente: 2-0. Nel secondo tempodimostra di saperci fare anche con il sinistro. Dribbling secco, rasoterra incrociato e 3-0 al 61?. Ilè uno sparring partner e non trova nemmeno il gol della bandiera: la rete realizzata da Petagna al 68? viene annullata dal Var. Ilcompleta ilal 92? con un altro nuovo acquisto. Il difensore coreano Kim è puntuale sul corner da sinistra, colpo di testa e ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - SkySport : NAPOLI-MONZA 4-0 Risultato finale ? ? #Kvaratskhelia (35’) ? #Osimhen (45+2') ? #Kvaratskhelia (62’) ? #Kim (90+2'… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - AlessandraVV_ : Per gli interisti Ranocchia doveva restare all inter…. Si perché al Monza fa pippe!!! #NapoliMonza #Monza #Napoli #Inter - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Monza, Stroppa: 'Contro il Napoli è difficile, bisognerebbe non farli giocare in velocità e non… -