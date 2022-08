Napoli, Giuntoli: “Su Raspadori ha chiuso il presidente, Ruiz è sul mercato” (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per Raspadori è stata una trattativa molto lunga ma alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente De Laurentiis che è stato molto generoso nel farci chiudere questa trattativa molto importante per il Napoli”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima dell’inizio della partita contro il Monza, parlando a Dazn. “Dal punto di vista tecnico-tattico – ha detto Giuntoli sull’ex Sassuolo, in panchina oggi – può dare un’alternativa di modulo al nostro allenatore facendolo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1?. Sul resto del mercato, rimane l’addio di Fabian Ruiz, oggi neanche in panchina, e la trattativa su Navas: “Trattativa Fabian-Navas? Fabian – ha detto il ds ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Perè stata una trattativa molto lunga ma alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche alDe Laurentiis che è stato molto generoso nel farci chiudere questa trattativa molto importante per il”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Cristiano, prima dell’inizio della partita contro il Monza, parlando a Dazn. “Dal punto di vista tecnico-tattico – ha dettosull’ex Sassuolo, in panchina oggi – può dare un’alternativa di modulo al nostro allenatore facendolo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1?. Sul resto del, rimane l’addio di Fabian, oggi neanche in panchina, e la trattativa su Navas: “Trattativa Fabian-Navas? Fabian – ha detto il ds ...

