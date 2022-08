Napoli | Galliani in visita al murale di Maradona

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - napolipiucom : Napoli-Monza: Galliani al murales di Maradona - VIDEO #Galliani #Maradona #napoli #NapoliMonza #ForzaNapoliSempre… - Gianluca270395 : RT @TuttoMercatoWeb: #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero dieci… - TOSADORIDANIELA : RT @TuttoMercatoWeb: #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero dieci… - Spazio_Napoli : L’amministratore delegato del #Monza, Adriano #Galliani ha omaggiato il Murales di #Maradona ai Quartieri Spagnoli… -

Tappa obbligata per Adriano, amministratore delegato del Monza , al murale dedicato a Diego Armando Maradona , nel giorno in cui i brianzoli fanno visita alha lasciato una maglia con i colori della squadra e il numero 10 sulla schiena. Tanta gente a riprendere il momento con i ...Il club lombardo oggi alle 18:30 sara impegnato contro ila Fuorigrotta e proprio, appena arrivato in città , si è diretto al murales: ' Non si poteva non rendere onore al grande ...amato e rispettato anche da grandi dirigenti, calciatori e allenatori. Già nel recente passato tanti avversari del Napoli hanno fatto tappa al murale di Maradona come Bruno Conti e Josè Mourinho.Dove vedere Napoli-Monza Tutto quello che c’è da sapere per seguire ... ponendoli come alternative di lusso al trittico delle grandi del nord. Il Monza di Stroppa, Galliani e Berlusconi è invece al ...