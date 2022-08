Napoli, esordio casalingo al Maradona con un poker: Monza ko (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli torna a giocare al Maradona e rifila un 4-0 gol al Monza. La squadra di Spalletti supera la squadra di Stroppa agilmente, nel segno dei nuovi acquisti. A segno Kvaratskhelia (doppietta), poi Osimhen e chiude Kim. Rinviato l’esordio dei nuovi acquisti Simeone, Raspadori e Ndombele. Napoli Monza 4-0 Reti: Kvaratskhelia 34?-62?, Osimhen 46?, Kim 93?. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70? Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (70? Elmas). All.: Spalletti. Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia (48? Antov), Carboni; Birindelli, F. Ranocchia (57? Valoti), Barberis, Sensi, D’Alessandro (45? Molina); Caprari, Petagna. All.: Stroppa. Arbitro: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIltorna a giocare ale rifila un 4-0 gol al. La squadra di Spalletti supera la squadra di Stroppa agilmente, nel segno dei nuovi acquisti. A segno Kvaratskhelia (doppietta), poi Osimhen e chiude Kim. Rinviato l’dei nuovi acquisti Simeone, Raspadori e Ndombele.4-0 Reti: Kvaratskhelia 34?-62?, Osimhen 46?, Kim 93?.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70? Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (70? Elmas). All.: Spalletti.(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia (48? Antov), Carboni; Birindelli, F. Ranocchia (57? Valoti), Barberis, Sensi, D’Alessandro (45? Molina); Caprari, Petagna. All.: Stroppa. Arbitro: ...

