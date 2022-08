Napoli, esame di coscienza dopo il trambusto: “Ho sbagliato…” (Di domenica 21 agosto 2022) Il trambusto delle scorse ore è stato definitivamente liquidato dal calciatore del Napoli che ha ammesso di aver sbagliato La prima ufficiale al Maradona con il Monza per confermare le sensazioni positive della prima giornata. Il Napoli di Luciano Spalletti fa gruppo per procedere compatto verso gli obiettivi stagionale. Nella giornata di oggi, a poche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Ildelle scorse ore è stato definitivamente liquidato dal calciatore delche ha ammesso di aver sbagliato La prima ufficiale al Maradona con il Monza per confermare le sensazioni positive della prima giornata. Ildi Luciano Spalletti fa gruppo per procedere compatto verso gli obiettivi stagionale. Nella giornata di oggi, a poche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ParliamoDiNews : SNAI – Serie A: A Bergamo il primo esame per il Milan. Pioli favorito a 2,50. Strada in discesa per Inter, Napoli e… - crescy1976 : @annatrieste @sscnapoli Criticato???...no solo offese, ingiurie ed offese gratuite...il clima di odio verso la soci… - NapoliAddict : Serie A: a Bergamo il primo esame per il Milan, Pioli favorito a 2,50. Strada in discesa per Inter, Napoli e Roma… - LALAZIOMIA : Serie A: a Bergamo il primo esame per il Milan, Pioli favorito a 2,50. Strada in discesa per Inter, Napoli e Roma - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A; A Bergamo il primo esame per il Milan Strada in discesa per Inter, Napoli e Roma -