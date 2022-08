Napoli, Demme si scusa con Anguissa: “Siamo uniti, conta solo la squadra” (Di domenica 21 agosto 2022) Dall’attacco alle scuse, tutto sui social. Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, si è pentito per aver attaccato il compagno di squadra Frank Zambo Anguissa e si è scusato. Il tedesco aveva puntato il dito contro il camerunense per un intervento troppo duro in allenamento. Demme ha infatti riportato un’infrazione del cuboide del piede sinistro e rischia un mese di stop. Attraverso una storia su Instagram, tuttavia, il centrocampista ha precisato: “Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita a casa. Forza Napoli sempre“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Dall’attacco alle scuse, tutto sui social. Il centrocampista del, Diego, si è pentito per aver attaccato il compagno diFrank Zamboe si èto. Il tedesco aveva puntato il dito contro il camerunense per un intervento troppo duro in allenamento.ha infatti riportato un’infrazione del cuboide del piede sinistro e rischia un mese di stop. Attraverso una storia su Instagram, tuttavia, il centrocampista ha precisato: “Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto., la cosa più importante è sempre la. Oggi la prima partita a casa. Forzasempre“. SportFace.

Gazzetta_it : Demme fa marcia indietro: 'Ho sbagliato ad attaccare #Anguissa sui social' #napoli - Gazzetta_it : Demme, sfogo social contro Anguissa dopo l'infortunio: 'Colpa di chi non sa gestirsi' - sportmediaset : Demme accusa Anguissa? 'Io ko perché qualcuno non si sa gestire' #Napoli #Demme #Anguissa - lilacsc0rpio : RT @LorenzoSpagno: Diego #Demme ha letteralmente pisciato la squadra di cui era capitano, nell'anno di una semi UCL, per venire a Napoli ne… - sportface2016 : #Napoli, #Demme si scusa con #Anguissa: “Siamo uniti, conta solo la squadra” -